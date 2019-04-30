На лето тульские трассы закроют для грузовиков

Ограничения вступят в силу 20 мая и будут действовать до 31 августа.

На федеральных дорогах Тульской области введут летнее ограничение движения для большегрузного транспорта. В соответствии с приказом Федерального дорожного агентства, при температуре воздуха свыше 32 градусов на определенных участках дорог будет запрещён проезд грузовиков.

Трассы будут открыты для большегрузов с 22.00 до 10.00, ограничения будут действовать с 20 мая по 31 августа.

Цель ограничительных мер – обеспечение сохранности дорожного покрытия во время неблагоприятных природно-климатических условий. Ограничения не будут распространяться на:

автобусные пассажирские перевозки,

перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или ЧС,

транспортировку дорожно-строительной техники и материалов.

Ограничения будут действовать на трёх федеральных трассах – М-2 «Крым», Р-92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» и Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань».