Туляков приглашают на фримаркет

Фото из архива Myslo.

Вы сможете попрощаться с ненужными вещами, подарить им вторую жизнь или пополнить гардероб без вреда для экологии.

5 мая с 14.00 до 17.00 в культурном центре «Типография» пройдет фримаркет — бесплатная ярмарка хороших вещей.



Туляки смогут попрощаться с ненужными вещами, подарить им вторую жизнь или пополнить гардероб без вреда для экологии.



Приносите то, что уже не нужно (надоело, не подошло по размеру), забирайте то, что пригодится. Нечего принести? Не беда — это не обязательное условие.

Принести можно повседневную одежду для взрослых и детей, текстиль, бижутерию, художественную литературу.

Важные правила:

все вещи должны быть чистыми и без видимых повреждений, вещи в плохом состоянии возвратят владельцам;

нереализованные на фримаркете вещи будут переданы в нуждающиеся семьи;

вещи, не подходящие под формат и правила фримаркета, также будут возвращены владельцам.

Кроме того, в 15.00 экоактивистка Ольга Чернецова проведет лекцию «Zero Waste: 5 принципов разумной жизни».