Житель Новомосковска нечаянно убил свою сестру

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В Новомосковске Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного 38-летнего жителя. Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, преступление было совершено 28 апреля. Вечером обвиняемый выпивал вместе со своей 40-летней сестрой и поссорился с ней. В ходе конфликта мужчина избил женщину, и от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

– После совершения преступления мужчина был задержан и доставлен в следственный отдел для производства с ним следственных действий, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области. – В настоящее время он допрошен, ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления.

Следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.