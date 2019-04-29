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Житель Новомосковска нечаянно убил свою сестру
Фото: helperia.ru

Житель Новомосковска нечаянно убил свою сестру

Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В Новомосковске Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного 38-летнего жителя. Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
 
По версии следствия, преступление было совершено 28 апреля. Вечером обвиняемый выпивал вместе со своей 40-летней сестрой и поссорился с ней. В ходе конфликта мужчина избил женщину, и от полученных травм она скончалась на месте происшествия.
 
– После совершения преступления мужчина был задержан и доставлен в следственный отдел для производства с ним следственных действий, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области. – В настоящее время он допрошен, ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления.
 

Следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:10 +2
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НовомосковскТульская область

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