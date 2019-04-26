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В центре Тулы прикрыли палатку с шаурмой за антисанитарию
Фото из архива Myslo.

В центре Тулы прикрыли палатку с шаурмой за антисанитарию

Роспотребнадзор нашел многочисленные нарушения.

Советский районный суд Тулы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении И. П. Шишкина Т.А. по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания).

Суд установил, что 22 апреля сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области проверили палатку с шаурмой «Донер», расположенную на ул. Ф. Энгельса (ост. «Ул. Советская»).

В ходе данной проверки были выявлены такие нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

  • отсутствует подача горячей воды к раковине для мытья рук персонала в санитарном узле;
  • ассортимент вырабатываемой продукции включает шаурму, которая готовится на месте, при отсутствии условий;
  • не созданы условия для санитарной обработки технологического оборудования, производственного инвентаря, обработка продовольственного сырья (овощи), мытье инвентаря, оборудования осуществляется в одной моечной ванне;
  • отсутствуют маркировочные ярлыки с указанием срока годности продукции на свежую капусту, свежую морковь, репчатый лук, лаваши;
  • при приготовлении «белого» соуса для шаурмы используется сырое куриное яйцо, для обработки яйца не отведено место, отсутствуют специально промаркированные емкости;
  • для хранения овощной заготовки для шаурмы (капуста белокочанная свежая) используются мешки для мусора;
  • производственный инвентарь (разделочные ножи «овощи», емкости для хранения соусов), холодильное оборудование для мясных полуфабрикатов не содержится в чистоте, текущая уборка и мытье проводится несвоевременно и не по мере необходимости;
  • не проводится ежедневная оценка качества полуфабрикатов для шаурмы и кулинарных изделий;
  • не проводится осмотр открытых поверхностей тела работников на наличие гнойничковых заболеваний;
  • нарушена периодичность лабораторных исследований по микробиологическим показателям готовой продукции (шаурмы) в порядке производственного контроля.

Постановлением судьи деятельность организации общественного питания «Донер» приостановлена сроком на 45 суток.

Срок административного приостановления деятельности исчисляется с 22 апреля 2019 года. Постановление подлежит немедленному исполнению.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:35 +8
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