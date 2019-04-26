В центре Тулы прикрыли палатку с шаурмой за антисанитарию

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Советский районный суд Тулы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении И. П. Шишкина Т.А. по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания).

Суд установил, что 22 апреля сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области проверили палатку с шаурмой «Донер», расположенную на ул. Ф. Энгельса (ост. «Ул. Советская»).

В ходе данной проверки были выявлены такие нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

отсутствует подача горячей воды к раковине для мытья рук персонала в санитарном узле;

ассортимент вырабатываемой продукции включает шаурму, которая готовится на месте, при отсутствии условий;

не созданы условия для санитарной обработки технологического оборудования, производственного инвентаря, обработка продовольственного сырья (овощи), мытье инвентаря, оборудования осуществляется в одной моечной ванне;

отсутствуют маркировочные ярлыки с указанием срока годности продукции на свежую капусту, свежую морковь, репчатый лук, лаваши;

при приготовлении «белого» соуса для шаурмы используется сырое куриное яйцо, для обработки яйца не отведено место, отсутствуют специально промаркированные емкости;

для хранения овощной заготовки для шаурмы (капуста белокочанная свежая) используются мешки для мусора;

производственный инвентарь (разделочные ножи «овощи», емкости для хранения соусов), холодильное оборудование для мясных полуфабрикатов не содержится в чистоте, текущая уборка и мытье проводится несвоевременно и не по мере необходимости;

не проводится ежедневная оценка качества полуфабрикатов для шаурмы и кулинарных изделий;

не проводится осмотр открытых поверхностей тела работников на наличие гнойничковых заболеваний;

нарушена периодичность лабораторных исследований по микробиологическим показателям готовой продукции (шаурмы) в порядке производственного контроля.

Постановлением судьи деятельность организации общественного питания «Донер» приостановлена сроком на 45 суток.

Срок административного приостановления деятельности исчисляется с 22 апреля 2019 года. Постановление подлежит немедленному исполнению.