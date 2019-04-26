В Туле завершился отопительный сезон

26 апреля в соответствии с постановлением главы администрации Тулы Евгения Авилова завершился отопительный сезон.

Заместитель главы администрации — начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин:

Роман Мурзин - Сейчас мы уже приступили к подготовке к следующему отопительному периоду. Нам необходимо вновь технически подготовить 179 котельных, провести ремонт и замену 182 котлов, 246 насосов, заменить 40 км тепловых сетей, промыть и отремонтировать системы центрального отопления 3056 многоквартирных домов. В целом отопительный сезон прошел без серьезных аварийных ситуаций, наша задача также подготовиться и к следующему.

При подготовке к отопительному периоду 2018−19 под контролем управления по городскому хозяйству администрации города Тулы были технически подготовлены к сезону 179 котельных, проведены гидравлические испытания более 533 км тепловых сетей. По их итогам выявили 517 порывов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, специалисты АО «Тулатеплосеть» заменили тепловые сети крупных диаметров (от 133 мм до 720 мм) по следующим улицам: М. Горького, Пузакова, Плеханова, Новомосковской, Металлургов, Советской, Металлистов, М. Тореза, Первомайской, Приупской.

При подготовке к отопительному периоду восстановили изношенную изоляцию на 11,5 км трубопроводов теплоснабжения (что составляет 144%).