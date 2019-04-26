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ЧП на ул. Ф. Энгельса в Туле: Мужчина покончил с собой в присутствии подростка
Фото Сергея Старикова.

ЧП на ул. Ф. Энгельса в Туле: Мужчина покончил с собой в присутствии подростка

По некоторым данным, мужчина покончил с собой в ванной, в квартире при этом находился подросток.

Как стало известно Myslo, в квартире одного из домов на улице Фридриха Энгельса в Туле 26 апреля было обнаружено тело мужчины с повреждениями в области головы. Полицию на место происшествия вызвал подросток, который находился в этот момент в квартире.

В ходе осмотра тела в ванной был обнаружен предмет (его название не указывается в соответствии с требованиями законодательства, — прим. авт.), которым мужчина нанес себе повреждения. В данный момент нет причин сомневаться в том, что это был суицид.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:41 +1
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