Болельщиков «Спартака» в Туле встречает полиция

Фото и видео автора.

Как сообщает корреспондент Myslo, на электричке из Москвы, которая приехала в Тулу в 15.28, прибыло пока около 150 болельщиков «Спартака». На перроне их встречали несколько десятков сотрудников полиции. Одного из футбольных фанатов задержали, судя по всему, за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.



На момент публикации новости болельщики несколькими группами передвигаются к центру города, выкрикивая название любимого клуба.

Напомним, сегодня, 25 апреля, в связи с матчем «Арсенал» — «Спартак», который состоится в 20.30 на Центральном стадионе, в Туле на некоторых участках улиц ввели ограничение движения:

с 00.00 до 22.00 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина, по пр. Ленина на участке от ул. Станиславского до ул. Советской, по Красноармейскому проспекту;

с 8.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина.

Для удобства болельщиков после матча общественный транспорт будет работать допоздна. «Тулгорэлектротранс» выделит восемь дополнительных единиц автобусов по маршрутам № 1, 18, 26, 28, которые будут отправляться от остановочного пункта «Стадион» с 22.15.

Кроме того, возможность проезда будет обеспечена 19 единицами автобусов маршрутов №1, 3, 18, 25, 26, 27-а, 28 и 8 единицами троллейбусов маршрутов № 1, 2.