Газовый скандал на ул. Кауля: жильцам вернули газ в квартиры спустя полторы недели

Фото из архива Myslo.

Независимая экспертиза подтвердила, что дом годен для эксплуатации голубого топлива. Кто же ответит за отключения и нарушения прав туляков?

Газовый скандал, который произошел в доме №3, корп. 2 по ул. Кауля, завершился в пользу жильцов. Напомним, туляки внезапно узнали, что в их доме обнаружилось серьезное нарушение — смещение дымового блока и заужение каналов в 35 квартирах. Еще в одной якобы был разрушен дымовой блок поверх кровли. Причем эти проблемы, как оказалось, существуют с постройки дома — примерно 49 лет.

Как пояснял Myslo представитель управляющей компании «Новострой71», ранее у их УК был договор с НАО «Спецтехника» — подрядной организацией, обслуживающей дымоходы и вентканалы. И якобы именно эта компания при проверке вынесла дому «приговор», сообщив в «Тулагоргаз», что эксплуатация газа запрещена до устранения нарушений.

На основании этого заключения 8 апреля сотрудники «Тулагоргаза» начали отключать квартиры от газа. Жители уверены, что эти действия были незаконными, и оказали сопротивление газовикам.

Спустя несколько дней жильцы провели собрание и решили заказать независимую экспертизу с привлечением сторонних экспертов.

Выяснилось, что нарушения действительно есть, но их можно устранить, а самое главное — в доме всё же разрешено пользоваться газом.

– Установлено, что при строительстве дома оголовки дымвентканалов на крыше выполнены со смещением. Данную неисправность возможно устранить при капитальном ремонте оголовков с разборкой кровли, — говорится в акте обследования.

Жителям рекомендовали регулярно проверять тягу, а при ее ухудшении — не пользоваться газовой колонкой.

Документ предоставили в управляющую компанию и горгаз. В итоге газоснабжение жильцам вернули.

– Неприятным моментом стала оплата услуг горгаза — 37 159 рублей за отключение и подключение, — говорит председатель правления дома Светлана Алексеевна Ростанова.

Представители НАО «Спецтехника», организации, которая выдавала заключение о непригодности эксплуатации газа в доме, давать комментарии по этой ситуации отказались.

Почему жители оказались заложниками такой странной ситуации? Редакция Myslo просит компетентные органы дать оценку этому инциденту и защитить права жильцов.