Тульские власти запретили проводить земляные работы во время майских праздников

Фото из архива Myslo.

Сегодня, 22 апреля, в администрации Тулы прошло совещание с представителями УК и ресурсоснабжающих организаций. В частности, рассматривался вопрос по восстановлению благоустройства после разрытий.

Заместитель главы администрации города — начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин поручил ускорить данные работы и напомнил, что контроль за ходом исполнения осуществляют представители главных управлений по территориальным округам.

Кроме того, представителям УК, ресурсоснабжающих и подрядных организаций заявили о недопущении проведения земляных работ в период майских праздников.

Отдельное внимание уделено подготовке к проведению субботника 4 мая, в рамках которого пройдут работы по наведению порядка на мемориалах и воинских захоронениях. Планы по уборке будут скорректированы совместно с предприятиями, осуществляющими шефство над этими объектами.