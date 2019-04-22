новости
новости
Регистрация
Тульские власти запретили проводить земляные работы во время майских праздников
Фото из архива Myslo.

Тульские власти запретили проводить земляные работы во время майских праздников

Соответствующий вопрос обсудили в администрации города.

Сегодня, 22 апреля, в администрации Тулы прошло совещание с представителями УК и ресурсоснабжающих организаций. В частности, рассматривался вопрос по восстановлению благоустройства после разрытий.

Заместитель главы администрации города — начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин поручил ускорить данные работы и напомнил, что контроль за ходом исполнения осуществляют представители главных управлений по территориальным округам.

Кроме того, представителям УК, ресурсоснабжающих и подрядных организаций заявили о недопущении проведения земляных работ в период майских праздников.

Отдельное внимание уделено подготовке к проведению субботника 4 мая, в рамках которого пройдут работы по наведению порядка на мемориалах и воинских захоронениях. Планы по уборке будут скорректированы совместно с предприятиями, осуществляющими шефство над этими объектами.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:12 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
земляные разрытиямайские праздники

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Шишкина в Туле сгорел двухэтажный дом
На улице Шишкина в Туле сгорел двухэтажный дом
В Тульской области продавали наркотики через интернет-магазин
В Тульской области продавали наркотики через интернет-магазин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.