В Тульской области продавали наркотики через интернет-магазин

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

По подозрению в преступлении задержаны трое мужчин и девушка.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ТО задержали подозреваемых в незаконном сбыте наркотических и психотропных веществ. Предполагается, что продажа велась в рамках деятельности интернет-магазина.

– Среди подозреваемых в сбыте — трое мужчин в возрасте от 20 до 23 лет и молодая девушка. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими из незаконного оборота изъяты наркотики в крупном размере, средства связи, весы и упаковочный материал, — сообщает пресс-служба региональной полиции.

Сейчас все подозреваемые задержаны. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела, предусматривающие ответственность за незаконный оборот наркотиков.