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В Тульской области продавали наркотики через интернет-магазин
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Тульской области продавали наркотики через интернет-магазин

По подозрению в преступлении задержаны трое мужчин и девушка.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ТО задержали подозреваемых в незаконном сбыте наркотических и психотропных веществ. Предполагается, что продажа велась в рамках деятельности интернет-магазина.
 
 
– Среди подозреваемых в сбыте — трое мужчин в возрасте от 20 до 23 лет и молодая девушка. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими из незаконного оборота изъяты наркотики в крупном размере, средства связи, весы и упаковочный материал, — сообщает пресс-служба региональной полиции.
 

Сейчас все подозреваемые задержаны. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела, предусматривающие ответственность за незаконный оборот наркотиков.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:28 +4
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