На улице Шишкина в Туле сгорел двухэтажный дом

Фото Сергея Старикова.

Днем 22 апреля на улице Шишкина в Туле произошел крупный пожар. По предварительным данным, после того, как загорелся двухэтажный дом №24, жильцы самостоятельно потушили огонь и думали, что сделали это успешно. Однако, скорее всего пламя, по утеплителю «ушло» вглубь постройки, после чего пожар вспыхнул снова.

На момент прибытия пожарных двухэтажное здание горело открытым пламенем, т.к. в первый раз жильцы не стали вызывать огнеборцев, думая, что справились самостоятельно.

Благодаря усилиям пожарных удалось отстоять соседний дом, который находится рядом — на расстоянии не более чем 2-3 метра.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

На момент публикации новости на улице Шишкина полностью перекрыто движение транспорта от дома №26 до 29-го дома.