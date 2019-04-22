Чиновники-коррупционеры из Донского вышли на свободу по УДО

Сергей Офицеров и Геннадий Бухтояров были осуждены за злоупотребление должностными полномочиями.

Экс-глава администрации Донского Сергей Офицеров и бывший директор ГУКС «ТулоблУКС» Геннадий Бухтояров, осужденные в марте 2015 года по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», вышли на свободу условно-досрочно.

Напомним, оба чиновника проходили обвиняемыми по уголовному делу о строительстве в Донском жилого комплекса для переселенцев из аварийного жилья. Кроме того, под следствием находились заместители главы администрации города Александр Воронков и Андрей Большаков, и второй руководитель ГУКС «ТулоблУКС» Надежда Вебер. Мы писали об этой истории здесь.

Чиновники подписали документы о приёмке работ, зная, что жильё не построено до конца. На счет фирмы-подрядчика необоснованно перечислили 102 млн бюджетных рублей. Кроме того, Офицерова уличили в 10 эпизодах присвоения денежных средств – он неоднократно выписывал себе необоснованные премии.

Суд приговорил Офицерова, Бухтоярова и Воронкова к шести годам колонии общего режима, Вебер и Большаков получили вдвое меньшие сроки.