Пострадавший в ДТП под Алексином молодой человек умер в больнице

Фото из архива MySlo.

Как стало известно Myslo, молодой человек, получивший тяжелые травмы в аварии под Алексином, скончался в больнице. Напомним, ДТП произошло накануне на 137-м километре трассы «Крым». По предварительным данным, водитель Hyundai не справился с управлением и врезался в столб.

Водитель и его сын, первокурсник ТулГУ, погибли на месте. Ещё один молодой человек был доставлен в больницу, где позже скончался. Известно, что все трое возвращались из столицы, где ребята принимали участие в соревнованиях по спортивному ориентированию.