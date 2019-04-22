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Пострадавший в ДТП под Алексином молодой человек умер в больнице
Фото из архива MySlo.

Пострадавший в ДТП под Алексином молодой человек умер в больнице

Двое других погибших – отец и сын. Все трое возвращались домой со спортивных соревнований.

Как стало известно Myslo, молодой человек, получивший тяжелые травмы в аварии под Алексином, скончался в больнице. Напомним, ДТП произошло накануне на 137-м километре трассы «Крым». По предварительным данным, водитель Hyundai не справился с управлением и врезался в столб.

Водитель и его сын, первокурсник ТулГУ, погибли на месте. Ещё один молодой человек был доставлен в больницу, где позже скончался. Известно, что все трое возвращались из столицы, где ребята принимали участие в соревнованиях по спортивному ориентированию.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:13 +2
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