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Тула будет продавать патроны странам Азии и Африки
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Тула будет продавать патроны странам Азии и Африки

Об этом руководитель Тульского патронного завода Константин Куликов рассказал первому заместителю главы региона Вячеславу Федорищеву.

На встрече обсуждалось текущее положение дел на заводе и перспективы предприятия. Прошлый год для завода был непростым, но теперь ситуация изменилась: начались отгрузки продукции для экспорта. Планируется, что в этом году выручка предприятия вырастет на 40%, а продукция будет поступать в страны Ближнего Востока, Азии и Африки.

На заводе создается дирекция по вопросам качества, проводятся мероприятия, которые выведут производство на новый уровень. В этом году на предприятии отремонтируют оборудование, а также расширят конструкторско-технологическое бюро для развития новых продуктов. В новом подразделении уже стартовал подбор сотрудников.

На заводе планируется индексация заработной платы сотрудников – к концу года средний доход работников предприятия вырастет до 40 тысяч рублей. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что обязательства по повышению зарплаты должны быть полностью выполнены.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:09 +1
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