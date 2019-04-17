Фото Владимира Барсукова
В Туле на пожар в административном здании прибыли 6 расчетов огнеборцев
По предварительным данным, в результате происшествия обошлось без пострадавших.
Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, вечером, 17 апреля, в административном четырехэтажном здании на ул. Щегловская засека в Туле произошел пожар. На данный момент известно, что горела одна из комнат на первом этаже и что пожарные эвакуировали несколько человек. По словам очевидца на месте происшествия находятся шесть пожарных машин и одна реанимационная бригада.
«По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания устанавливается», прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
Другие статьи по темам
Событие
Место