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Синоптики рассказали о погоде на Европейской части России в мае
Фото из архива Myslo.

Синоптики рассказали о погоде на Европейской части России в мае

Рассказываем подробнее.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, май на Европейской территории России будет теплым и влажным.

– По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков, — приводит слова специалиста «Российская газета».

По словам Романа Вильфанда, на курортах российского юга температура в начале месяца уже может превышать +20 градусов.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:03 +2
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