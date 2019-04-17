Синоптики рассказали о погоде на Европейской части России в мае

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По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, май на Европейской территории России будет теплым и влажным.

– По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков, — приводит слова специалиста «Российская газета».

По словам Романа Вильфанда, на курортах российского юга температура в начале месяца уже может превышать +20 градусов.