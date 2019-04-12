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Тульскую яму с костылями ликвидируют сегодня

Тульскую яму с костылями ликвидируют сегодня

Администрация города прислала в редакцию Myslo свой комментарий.

– По информации администрации города Тулы, на месте провала на улице Гоголевской расположены сети ПАО «Ростелеком». Специалисты ПАО «Ростелеком» сегодня приступят к ликвидации провала.

Ранее Myslo сообщал, что на улице Гоголевской напротив дома №47 на тротуаре недавно появилась небольшая яма — около 50 см шириной, прямо на стыке между плиткой и асфальтом. Кто-то решил обозначить яму костылями, чтобы проходящие мимо люди не переломали себе ноги.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:55 0
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