Драка в тульском баре «Гудвин» закончилась поножовщиной

Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

В Туле драка между мужчинами закончилась поножовщиной. Происшествие случилось в баре «Гудвин» на улице Ложевой.

– На пульт централизованной охраны Росгвардии по Тульской области поступил сигнал «Тревога!» с охраняемого объекта. Незамедлительно на место происшествия прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Увидев мужчину с ножевым ранением в области живота, сотрудники вызвали скорую помощь, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам охранника бара, в компании отдыхающих мужчин возник конфликт, в ходе которого произошла драка. Два участника потасовки скрылись.

По горячим следам бойцы Росгвардии задержали двух граждан, у одного из которых находился нож. Задержанный был передан следственно-оперативной группе полиции.