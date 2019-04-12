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Драка в тульском баре «Гудвин» закончилась поножовщиной
Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

Драка в тульском баре «Гудвин» закончилась поножовщиной

Происшествие случилось на улице Ложевой.

В Туле драка между мужчинами закончилась поножовщиной. Происшествие случилось в баре «Гудвин» на улице Ложевой.
 
– На пульт централизованной охраны Росгвардии по Тульской области поступил сигнал «Тревога!» с охраняемого объекта. Незамедлительно на место происшествия прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Увидев мужчину с ножевым ранением в области живота, сотрудники вызвали скорую помощь, — сообщили в пресс-службе ведомства.
 
По словам охранника бара, в компании отдыхающих мужчин возник конфликт, в ходе которого произошла драка. Два участника потасовки скрылись.
 
По горячим следам бойцы Росгвардии задержали двух граждан, у одного из которых находился нож. Задержанный был передан следственно-оперативной группе полиции.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:34 +4
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