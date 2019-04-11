В Туле яму на тротуаре обозначили... костылями

Фото Сергея Старикова.

На улице Гоголевской напротив дома № 47 на тротуаре недавно появилась небольшая яма — около 50 см шириной, прямо на стыке между плиткой и асфальтом. Ямка постепенно стала зарастать мусором.

А теперь какой-то добрый и креативный человек решил обозначить яму, дабы проходящие мимо люди не переломали ноги. Обозначили ее вот так:

Есть робкая версия, что костыли оставил тот, кто первым попался в эту ямку, а когда выздоровел, принес их сюда. Эдакий костыль-кроссинг по-тульски.

У нас в стране вообще любят ямы обозначать всячески. То ветки засунут в провалившийся люк, то инсталляцию целую организуют. Так, например, на территории 11-й горбольницы пару лет назад было вот такое, новогоднее:

До сих пор еще там.

А на ступенях столовой Тульского педуниверситета совсем недавно провал обозначали стулом.