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В Туле яму на тротуаре обозначили... костылями
Фото Сергея Старикова.

В Туле яму на тротуаре обозначили... костылями

Символично, не правда ли?

На улице Гоголевской напротив дома № 47 на тротуаре недавно появилась небольшая яма — около 50 см шириной, прямо на стыке между плиткой и асфальтом. Ямка постепенно стала зарастать мусором.

А теперь какой-то добрый и креативный человек решил обозначить яму, дабы проходящие мимо люди не переломали ноги. Обозначили ее вот так:

Есть робкая версия, что костыли оставил тот, кто первым попался в эту ямку, а когда выздоровел, принес их сюда. Эдакий костыль-кроссинг по-тульски.

 

У нас в стране вообще любят ямы обозначать всячески. То ветки засунут в провалившийся люк, то инсталляцию целую организуют. Так, например, на территории 11-й горбольницы пару лет назад было вот такое, новогоднее:

 

До сих пор еще там.

А на ступенях столовой Тульского педуниверситета совсем недавно провал обозначали стулом.

В общем, безопасность — это главное. Несомненно.

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:39 +15
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