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В Туле на проспекте Ленина трамвай сошел с рельсов
Фото Юлии Королевой.

В Туле на проспекте Ленина трамвай сошел с рельсов

В результате происшествия никто не пострадал.

Утром 12 апреля в Туле на проспекте Ленина в районе площади Победы в очередной раз трамвай сошел с рельсов. Как сообщает корреспондент Myslo, в результате происшествия никто не пострадал. В данный момент движение трамваев в сторону Зеленстроя остановлено.

На момент публикации новости к месту приехали сотрудники ремонтной бригады.

Отметим, что почти неделю назад на этом же участке случилось подобное происшествие.

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