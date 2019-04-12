В Туле на проспекте Ленина трамвай сошел с рельсов

Фото Юлии Королевой.

Утром 12 апреля в Туле на проспекте Ленина в районе площади Победы в очередной раз трамвай сошел с рельсов. Как сообщает корреспондент Myslo, в результате происшествия никто не пострадал. В данный момент движение трамваев в сторону Зеленстроя остановлено.

На момент публикации новости к месту приехали сотрудники ремонтной бригады.

Отметим, что почти неделю назад на этом же участке случилось подобное происшествие.