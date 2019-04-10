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В Туле открылся областной гепатологический центр
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открылся областной гепатологический центр

10 апреля он открылся на базе Тульского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Новое медицинское подразделение посетил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков. Он осмотрел помещения центра и побеседовал с его работниками.

Врачи-инфекционисты гепатологического центра имеют многолетний опыт работы, прошли специальное обучение по оказанию медицинской помощи пациентам с вирусными гепатитами.

Главный врач Людмила Асеева рассказала министру, что учреждением создан и ведется регистр пациентов с диагнозом «хронический вирусный гепатит». Согласно этому регистру формируются адресные заявки на приобретение лекарств для конкретного пациента. Регистр позволяет не только вести учет пациентов, но и систематизировать лечебную работу, контролировать качество медицинской помощи. Попасть в центр на прием для обследования и назначения лечения пациент может по направлению из поликлиники по месту жительства или по вызову в соответствии с регистром пациентов.

В последние годы все чаще выявляются больные хроническими формами инфекции. В 2018 году в Тульской области зарегистрировано 554 случая заболевания хроническими вирусными гепатитами. В общей структуре заболеваемости основной удельный вес (98,1%) имеет хронический гепатит С, иммунопрофилактики которого не существует.

На сегодняшний момент болезнь диагностирована у 7900 жителей области. Ранее пациенты проходили обследование и лечение в разных медицинских учреждениях. В новом центре реализован принцип «единого окна» — пациент сможет обследоваться, получить консультацию специалиста и пройти курсовое лечение в одном месте. Ежедневно консультативно-диагностический отдел гепатологического центра сможет принимать до 50 человек.

Получить лечение на базе дневного стационара за год смогут 276 человек.

- Национальный проект «Здравоохранение» ставит перед нами задачу повышения качества медицинской помощи. Комплексный поход к лечению больных вирусными гепатитами, который лег в основу деятельности нового центра, дает возможность успешного лечения даже в сложных случаях. А значит, мы сможем снизить инвалидизацию и смертность от этой опасной инфекции, — сказал по итогам посещения центра Андрей Третьяков.

 

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