Кому в Туле отключат газ: список адресов
Сотрудники «Тулагоргаза» сообщают о плановых работах.
В апреле тульские газовщики будут проводить технические работы по ряду адресов. В связи с этим в домах будет приостановлена подача газа. Публикуем полный список адресов:
11 апреля
- ул. Оборонная, 7-А,
- ул. Рогова, 33,
- ул. Кирова, 12, к. 2, 6 подъезд,
- ул. Курковая, 16, 4 подъезд,
15 апреля
- ул. Плеханова, 147, к. 2, 1 подъезд,
- ул. Оборонная, 9-А,
- ул. Немцова, 17,
- 2-й пр-д Металлургов, 2-А, 1 подъезд,
16 апреля
- ул. Немцова, 19,
- ул. Плеханова, 147, к. 2, 2 подъезд,
- 2-й пр-д Металлургов, 2-А, 2 подъезд,
- ул. Курковая, 18, 1 подъезд,
17 апреля
- ул. Староникитская, 10-А,
- ул. Тульского Рабочего Полка, 100-А,
- ул. Плеханова, 147, к. 2, 3 подъезд,
- 2-й проезд Металлургов, 2-А, 3 подъезд,
- ул. Курковая, 18, 2 подъезд,
18 апреля
- ул. Плеханова, 147, к. 2, 4 подъезд,
- ул. Курковая, 18, 3 подъезд,
22 апреля
- ул. Плеханова, 147, к. 2, 5 подъезд,
23 апреля
- ул. Плеханова, 147, к. 2, 6 подъезд,
- 2-й пр-д Металлургов, 2-А, 4 подъезд,
- ул. Курковая, 20, 1 подъезд,
25 апреля
- ул. Курковая, 20, 2 подъезд,
29 апреля
- ул. Курковая, 20, 3 подъезд.
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