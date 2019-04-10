Кому в Туле отключат газ: список адресов

В апреле тульские газовщики будут проводить технические работы по ряду адресов. В связи с этим в домах будет приостановлена подача газа. Публикуем полный список адресов:

11 апреля

ул. Оборонная, 7-А,

ул. Рогова, 33,

ул. Кирова, 12, к. 2, 6 подъезд,

ул. Курковая, 16, 4 подъезд,

15 апреля

ул. Плеханова, 147, к. 2, 1 подъезд,

ул. Оборонная, 9-А,

ул. Немцова, 17,

2-й пр-д Металлургов, 2-А, 1 подъезд,

16 апреля

ул. Немцова, 19,

ул. Плеханова, 147, к. 2, 2 подъезд,

2-й пр-д Металлургов, 2-А, 2 подъезд,

ул. Курковая, 18, 1 подъезд,

17 апреля

ул. Староникитская, 10-А,

ул. Тульского Рабочего Полка, 100-А,

ул. Плеханова, 147, к. 2, 3 подъезд,

2-й проезд Металлургов, 2-А, 3 подъезд,

ул. Курковая, 18, 2 подъезд,

18 апреля

ул. Плеханова, 147, к. 2, 4 подъезд,

ул. Курковая, 18, 3 подъезд,

22 апреля

ул. Плеханова, 147, к. 2, 5 подъезд,

23 апреля

ул. Плеханова, 147, к. 2, 6 подъезд,

2-й пр-д Металлургов, 2-А, 4 подъезд,

ул. Курковая, 20, 1 подъезд,

25 апреля

ул. Курковая, 20, 2 подъезд,

29 апреля