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Кому в Туле отключат газ: список адресов

Кому в Туле отключат газ: список адресов

Сотрудники «Тулагоргаза» сообщают о плановых работах.

В апреле тульские газовщики будут проводить технические работы по ряду адресов. В связи с этим в домах будет приостановлена подача газа. Публикуем полный список адресов:

11 апреля

  • ул. Оборонная, 7-А,
  • ул. Рогова, 33,
  • ул. Кирова, 12, к. 2, 6 подъезд,
  • ул. Курковая, 16, 4 подъезд,

15 апреля

  • ул. Плеханова, 147, к. 2, 1 подъезд,
  • ул. Оборонная, 9-А,
  • ул. Немцова, 17,
  • 2-й пр-д Металлургов, 2-А, 1 подъезд,

16 апреля

  • ул. Немцова, 19,
  • ул. Плеханова, 147, к. 2, 2 подъезд,
  • 2-й пр-д Металлургов, 2-А, 2 подъезд,
  • ул. Курковая, 18, 1 подъезд,

17 апреля

  • ул. Староникитская, 10-А,
  • ул. Тульского Рабочего Полка, 100-А,
  • ул. Плеханова, 147, к. 2, 3 подъезд,
  • 2-й проезд Металлургов, 2-А, 3 подъезд,
  • ул. Курковая, 18, 2 подъезд,

18 апреля

  • ул. Плеханова, 147, к. 2, 4 подъезд,
  • ул. Курковая, 18, 3 подъезд,

22 апреля

  • ул. Плеханова, 147, к. 2, 5 подъезд,

23 апреля

  • ул. Плеханова, 147, к. 2, 6 подъезд,
  • 2-й пр-д Металлургов, 2-А, 4 подъезд,
  • ул. Курковая, 20, 1 подъезд,

25 апреля

  • ул. Курковая, 20, 2 подъезд,

29 апреля

  • ул. Курковая, 20, 3 подъезд.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:38 −2
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