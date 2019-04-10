В Туле водителя уволили за нарушение правил перевозки детей

Тульская прокуратура проверила, как в городе соблюдаются правила организационной перевозки детей.

В ходе проверки установлено, что управление физической культуры и спорта администрации города в адрес директора МКУ «Сервисный Центр города Тулы» направило письмо с просьбой предоставить автобус для перевозки 15 учащихся спортивной школы «Игровые виды спорта» на соревнования в Брянск.

- В нарушение Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177, водитель учреждения осуществлял организованную перевозку детей автобусом "Богдан" в ночное время, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Кроме того, правилами предусмотрено, что к управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители, не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения.

Однако водитель указанного автобуса в 2018 году привлекался к ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления).

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратура Тулы в адрес директора МКУ «Сервисный центр г. Тулы» внесла представление, по результатам рассмотрения которого механик и диспетчер отдела эксплуатации подвижного состава предприятия были привлечены к дисциплинарной ответственности.