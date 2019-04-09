Под руслом Упы в Туле проложили новую канализационную трубу

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В районе Павшинского моста почти год велись уникальные для Тулы работы по ремонту системы водоотведения. Коллектор, который обслуживает весь Привокзальный округ, не ремонтировали более 40 лет. Труба износилась, а в районе, благодаря новостройкам, увеличился объем канализационных стоков.

Для замены участка трубопровода и капитального ремонта коллектора администрация провела аукцион. По его результатам подряд получило ООО «Центрпромстрой-2». Стоимость ремонта – более 14 млн рублей.

Рабочие заменили более 250 метров стального трубопровода диаметром 800 мм на две пластиковые трубы диаметром 500 мм. Работы частично выполнены методом горизонтально-направленного бурения под руслом Упы.

По словам замглавы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Романа Мурзина, для Тулы подобные работы уникальны:

– Часть трубы прокладывали на большой глубине в условиях сильного заиливания. Немало сложностей доставила вибрация при движении железнодорожного транспорта.

Общая протяженность замененного участка – более 600 погонных метров. Срок службы новой трубы, по оценкам специалистов, составит 50 лет.