За долги по кредитам приставы забрали у туляка «Мазду»

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

На исполнении в отделе судебных приставов Советского района Тулы находится сводное исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра задолженности на общую сумму почти 1,5 млн рублей.

Получив кредит и воспользовавшись деньгами, мужчина не спешил возвращать долг банкам и никаких мер по выплате кредита не принимал. Приставы выяснили, что на неплательщика зарегистрирован автомобиль Mazda 3 и установили местонахождение иномарки.

Совместно с представителем взыскателя сотрудники УФССП России по Тульской области составили акт описи и ареста, после этого машина была изъята и передана на ответственное хранение в специализированную организацию. Иномарку отправят на реализацию в счёт погашения задолженности.