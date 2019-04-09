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По Восточному обводу в Туле проехал автобус-«паровоз»: видео
Кадр из видео

По Восточному обводу в Туле проехал автобус-«паровоз»: видео

По предварительным данным, пассажиров в салоне не было.

Днём 9 апреля по Восточному обводу проехал автобус с маршрутным номером 5, из-под которого во время движения валил густой белый дым. «Паровоз» запечатлел один из жителей города и опубликовал видео в паблике «Тула Жесть».

Судя по всему, на маршруте возникла неисправность, и водитель направлялся в автобусный парк. По предварительной информации, пассажиров в это время в салоне не было.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:33 +3
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