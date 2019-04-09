По Восточному обводу в Туле проехал автобус-«паровоз»: видео

Кадр из видео

По предварительным данным, пассажиров в салоне не было.

Днём 9 апреля по Восточному обводу проехал автобус с маршрутным номером 5, из-под которого во время движения валил густой белый дым. «Паровоз» запечатлел один из жителей города и опубликовал видео в паблике «Тула Жесть».

Судя по всему, на маршруте возникла неисправность, и водитель направлялся в автобусный парк. По предварительной информации, пассажиров в это время в салоне не было.