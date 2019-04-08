В Туле водителя оштрафовали за абсурдный маневр

Кадр из видео.

Ранее Myslo писал об инциденте, который произошел на проспекте Ленина в районе остановки «Ул. Генерала Маргелова». Видео странной дорожной ситуации разместил один из пользователей на своем канале на Youtube.

Девушка-пешеход пыталась перейти шестиполосный проспект в неположенном месте. Когда она остановилась по центру дороги, один из автомобилистов выехал на встречку через двойную сплошную, объехал нарушителя и вернулся на свою полосу.

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, по факту ролика была проведена проверка, по результатам которой водитель автомобиля «Дэу Нексия» был привлечен к административной ответственности.

На 27-летнего мужчину составили протокол по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ. Он выплатит штраф — 5000 рублей.

По одной из версий, такой маневр водитель совершил, чтобы избежать ДТП.