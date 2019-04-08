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В Туле водителя оштрафовали за абсурдный маневр
Кадр из видео.

В Туле водителя оштрафовали за абсурдный маневр

Мужчина выплатит штраф 5000 рублей.

Ранее Myslo писал об инциденте, который произошел на проспекте Ленина в районе остановки «Ул. Генерала Маргелова». Видео странной дорожной ситуации разместил один из пользователей на своем канале на Youtube.

Девушка-пешеход пыталась перейти шестиполосный проспект в неположенном месте. Когда она остановилась по центру дороги, один из автомобилистов выехал на встречку через двойную сплошную, объехал нарушителя и вернулся на свою полосу.

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, по факту ролика была проведена проверка, по результатам которой водитель автомобиля «Дэу Нексия» был привлечен к административной ответственности.

На 27-летнего мужчину составили протокол по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ. Он выплатит штраф — 5000 рублей.

По одной из версий, такой маневр водитель совершил, чтобы избежать ДТП.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:51 +3
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