В Туле водителя оштрафовали за абсурдный маневр
Мужчина выплатит штраф 5000 рублей.
Ранее Myslo писал об инциденте, который произошел на проспекте Ленина в районе остановки «Ул. Генерала Маргелова». Видео странной дорожной ситуации разместил один из пользователей на своем канале на Youtube.
Девушка-пешеход пыталась перейти шестиполосный проспект в неположенном месте. Когда она остановилась по центру дороги, один из автомобилистов выехал на встречку через двойную сплошную, объехал нарушителя и вернулся на свою полосу.
Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, по факту ролика была проведена проверка, по результатам которой водитель автомобиля «Дэу Нексия» был привлечен к административной ответственности.
На 27-летнего мужчину составили протокол по ч.4 ст. 12.15
КоАП РФ. Он выплатитштраф — 5000 рублей.
По одной из версий, такой маневр водитель совершил, чтобы избежать ДТП.