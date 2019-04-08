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Абсурдная дорожная ситуация в Туле попала на видео
Видео очевидца.

Абсурдная дорожная ситуация в Туле попала на видео

Инцидент случился на проспекте Ленина возле остановки «Ул. Генерала Маргелова».

Дорожная ситуация попала на запись видеорегистратора одного из проезжавших мимо автомобилистов. Один из пользователей разместил видео на своем канале на Youtube.

На кадрах видно, как девушка решила перейти дорогу в неположенном месте, при этом до светофора было примерно 100 метров. Нарушительница успешно преодолела три полосы и остановилась возле двойной сплошной. Девушку хотел пропустить один из водителей, но она показала ему знаками, мол, «проезжай, подожду».

В это время другой автомобилист совершил внезапный и довольно странный маневр — выехал на встречку через двойную сплошную, объехал пешехода и вернулся на свою полосу.

Смотрите сами:

 

 

В этом видео редакцию Myslo поразила больше даже не девушка-нарушитель, штурмующая шестиполосный проспект, а водитель, совершающий странный маневр. Если у вас есть идеи о том, какой смысл он вложил в этот поступок, отпишитесь в комментариях. Очень интересно!

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:21 +10
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