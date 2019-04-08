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Туляк при загадочных обстоятельствах упал с лестницы и повредил член

Туляк при загадочных обстоятельствах упал с лестницы и повредил член

Кроме того, у мужчины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Как стало известно корреспонденту Myslo, в минувшие выходные в Ваныкинскую больницу госпитализировали необычного пациента. Медики диагностировали у пострадавшего жителя одного из сел в Большой Туле закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рваную рану полового члена.
 

На данный момент известно, что 46-летний мужчина получил травму при падении с приставной лестницы. А вот при каких обстоятельствах и для чего он на нее забрался, внятно объяснить медикам пострадавший не смог.  

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:09 +11
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