Тульские каратисты привезли медали с первенства России

В Орле прошло первенство России по всестилевому каратэ. На соревнования съехались более 1000 сильнейших спортсменов из 52 регионов страны.

Сборную Тульской области представили лучшие каратисты региона.

Наши ребята завоевали четыре золотых, две серебряных, три бронзовых медалей!

Самыми результативными оказались спортсмены из команды «Щекиноазот».

Максим Демичев, Роман Савонов и Максим Шевченко уже по традиции стали первыми в разделе «командное ката» в возрастной группе 16−17 лет. Рома также выиграл золото в личном кумитэ до 80 кг, а Максим Шевченко завоевал серебро в разделе «ката» (16−17 лет). Спортсмены тренируются под руководством Вугара Ахмедова.

Вдохновленные результатом старших товарищей, совсем юные каратисты Владислав Архипов и Егор Кальнов буквально ворвались на пьедестал почета.

- Скромные по жизни, по спортивному злые на татами и трудяги в спортзале, - так ребят из Новогуровского характеризует их молодой тренер Константин Чуркин.

Итогом их выступления стало серебро Владислава Архипова в категории «кумитэ» 12−13 лет до 50 кг и бронза Егора Кальнова(до 55 кг).

Роберт Шагинян завоевал бронзовую медаль в личном кумитэ (12 лет абсолютная весовая категория). Спортсмена подготовил Айк Манян.

Не подвели нас и девочки: юная представительница Тульской федерации каратэ WKC Софья Кикина (тренер Беляева Галина) в пяти поединках проиграла всего один раз. В итоге Софья заняла третье место.

Отметим, что первые и вторые номера первенства России прошли отбор на первенство мира, которое пройдет в ноябре этого года в Москве.