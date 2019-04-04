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В Туле стартовала экологическая программа «Школа утилизации: электроника»

В Туле стартовала экологическая программа «Школа утилизации: электроника»

Это единственная в России программа по бесплатной утилизации отработавшего оборудования.

4 апреля на базе центра образования «Поколение будущего» в Туле состоялось подписание соглашения между министерством природных ресурсов и экологии Тульской области, министерством образования Тульской области и Фондом рационального природопользования.

Экологическая программа «Школа утилизации: электроника», которая будет реализовываться на территории региона, – это единственная в России программа по бесплатной утилизации отработавшего оборудования.

Тульская область стала 5 субъектом страны (после Москвы, Московской области, Тамбовской области и Республики Мордовия), поддержавшим инициативу Фонда рационального природопользования.

Устаревшая или неработающая электронная и электрическая техника – это опасные отходы, которые нельзя просто выбросить в мусорный контейнер и вывезти на полигон. Мониторы и другие комплектующие электролома содержат токсичные элементы: мышьяк, свинец, ртуть, бериллий. Корпуса техники состоят из трудноразлагаемого пластика. Провода из поливинилхлорида выделяют при разложении и горении хлор и диоксины. Электроника относится к IV классу опасности.

В рамках программы в образовательных учреждениях будет проведен сбор таких отходов. На бесплатную утилизацию будут принимать компьютерное, электронное, электрическое, оптическое оборудование, утратившее потребительские свойства (компьютерная и офисная техника, бытовая техника, электроинструмент, научная и медицинская техника, телефоны и персональные гаджеты, запчасти и аксессуары, химические элементы питания: батарейки, аккумуляторы).

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