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Тульские легкоатлеты закрыли зимний сезон
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тульские легкоатлеты закрыли зимний сезон

В манеже «Арсенала» состоялись соревнования «День спринта».

3 апреля в Туле в манеже «Арсенала» прошли региональные соревнования по легкой атлетике «День спринта». В турнире приняли участие 200 спортсменов в трех возрастных категориях (2002−03, 2004−05, 2006−07 г. р.) из Рязанской и Тульской областей.

Юноши и девушки соревновались на дистанциях 60, 200 и 400 метров.

Президент Тульской областной Федерации легкой атлетики Владимир Аллахвердян рассказал:

Владимир Аллахвердян

- Эти соревнования уже стали традиционными и завершают зимний сезон. После этого мы переносим тренировочный процесс на улицу. В апреле у нас состоится чемпионат и первенство по кроссу в парке. В «Дне спринта» участвуют сильнейшие спортсмены, которые показывали хорошие результаты в течение сезона.

По словам Владимира Аллахвердяна, ведущие легкоатлеты области — Екатерина Реньжина и Александр Ефимов — сейчас находятся на сборах в Португалии со сборной страны. Спортсмены будут готовиться к Кубку России.

Отметим, что совсем недавно в Казани завершились Всероссийские соревнования «Шиповка юных». Наши ребята показали высокие результаты.

Так, 15-летняя Карина Кочеткова (тренер — Ирина Анатольевна Елистратова) побила на состязаниях личные рекорды.

- Считаю, что на «Шиповке юных» я выступила успешно. Поставила личный рекорд на дистанциях 60 и 600 метров, а также в прыжках в длину. Думаю, что могла бы и лучше. Вообще перед соревнованиями меня страх берет, но я себя стараюсь настроить на лучшее, концентрируюсь.

В следующем году Карина из-за возраста уже не сможет принять участие в «Шиповке» (туда допускаются спортсмены до 15 лет). Так что на предстоящих летних соревнованиях в Адлере девушка планирует показать, на что способна.

- Я хочу достойно выступить на «Шиповке» и занять призовое место, чтобы в дальнейшем попасть в сборную России, — говорит Карина.

Еще один герой «Шиповки юных» — 12-летний Даниил Шальнев (тренеры Валентина Николаевна Новова и Ирина Анатольевна Елистратова).

- Мы привезли с «Шиповки юных» два серебра — по эстафетному бегу и в командном многоборье. Все наши ребята вошли в сто лучших по России. Я также выступал на дистанциях 60 и 800 метров, в прыжках в длину и метании снаряда.

В дальнейшем я хочу быть первым в многоборье и выиграть чемпионат ЦФО, когда стану более взрослым. Я уже более пяти лет занимаюсь легкой атлетикой. Мой личный рекорд на 600 метров — 1 мин. 37 с.

11-летний Евгений Глебов из Щёкино (тренер Валерий Михайлович Шабанов) тоже участвовал в «Шиповке юных». В прошлом году на соревнованиях парень стал первым в многоборье.

- В этом году на «Шиповке юных» я стал 24-м на дистанции 60 метров, в метании снаряда — пятым, в прыжках — четвертым. А в прошлом году я показал более высокие результаты — стал первым в многоборье.

Вообще я стремлюсь к мировому рекорду на прыжках в длину. Сейчас он принадлежит Майклу Пауэллу из США — 8, 95 м, а я прыгаю 5,15 м. Если буду упорно тренироваться, смогу достичь своей цели. А еще я хочу войти в состав сборной России по легкой атлетике!

победители соревнований «день спринта»

60 метров:

  • Моторина Полина — 8,0 с
  • Кошелева Дарья — 7,9 с
  • Журина Виктория — 8,1 с
  • Митяев Александр — 8,2 с
  • Боровков Даниил — 7,5 с
  • Майоров Иван — 7,3 с

200 метров:

  • Грызлова Дарья — 26,9 с
  • Плетнева Анастасия- 26,9 с
  • Макарова Анастасия — 27,0 с
  • Шальнев Даниил- 27,9 с
  • Шахнюк Михаил — 24,6 с
  • Мамичев Павел- 23,9 с

400 метров:

  • Хрулева Анна — 1.04,4 с
  • Кулаковская Екатерина — 1.03,5 с
  • Курмакаева Камилла — 1.01,5 с
  • Пронин Михаил — 1.01,1 с
  • Косыгин Савелий — 55,2 с
  • Брыковский Даниил — 54,3 с
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:24 +1
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