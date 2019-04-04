В Заречье мужчина во время драки упал на бордюр и умер
Зареченский суд вынес приговор по делу о драке из-за пустяка.
Как установил суд, 19 октября 2018 года подсудимый Рейх Р. В. с женой и детьми находился возле одного из супермаркетов Заречья. С ними был приятель детей подсудимого, мальчик Максим (имя изменено). Ребенок перебежал дорогу вне пешеходного перехода, и Рейх стал отчитывать мальчика.
Проходивший мимо потерпевший сделал Рейху замечание, мол, тот некорректно общается с ребенком. Слово за слово, между мужчинами произошел конфликт. Супруга Рейха попыталась разнять мужчин, но потерпевший оттолкнул женщину, а после и самого подсудимого. Рейх упал на коляску с ребенком.
Встав, он ударил потерпевшего кулаком в лицо. Тот упал навзничь, ударившись головой о бордюрный камень.
Подсудимый в судебном заседании свою вину признал. Приговором Зареченского районного суда Тулы 3 апреля 2019 года Рейх Р. В. признан виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Его приговорили к 1 году 8 месяцам ограничения свободы.
В это время на него будут наложены ограничения. Ему запрещено выезжать за пределы Тулы, менять место постоянного жительства, уходить из квартиры с 22.00 часов до 6.00 часов, за исключением работы в ночное время. Он обязан являться в надзорный орган для регистрации раз в месяц.
Приговор в законную силу пока не вступил.