Как будем отдыхать в мае?

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Роструд рассказал о выходных на майских праздниках.

В мае россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. Рабочими днями на этой неделе будут 29 и 30 апреля. Об этом сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Затем в связи с празднованием Дня Победы, жителей также ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные.

- Рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, выходные дни — с 9 по 12 мая включительно, — рассказал заместитель руководителя Роструда.

В связи с тем, что 30 апреля и 8 мая являются рабочими предпраздничными днями, то их продолжительность сокращается на один час.

Напомним, что длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля.