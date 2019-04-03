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Как будем отдыхать в мае?
Фото из архива Myslo.

Как будем отдыхать в мае?

Роструд рассказал о выходных на майских праздниках.

В мае россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. Рабочими днями на этой неделе будут 29 и 30 апреля. Об этом сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
 
Затем в связи с празднованием Дня Победы, жителей также ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные.
 
- Рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, выходные дни — с 9 по 12 мая включительно, — рассказал заместитель руководителя Роструда.
 
В связи с тем, что 30 апреля и 8 мая являются рабочими предпраздничными днями, то их продолжительность сокращается на один час.
 
Напомним, что длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля.
 
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:00 +3
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