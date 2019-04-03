Поджог трех автомобилей в Левобережном: Накануне водители нашли на машинах листки со стихами

Сергей Стариков, Юлия Королева. Фото Сергея Старикова. Видео Alex Kumpan.

Автовладельцы не исключают версию поджога. Связаны ли записки с происшествием, выясняют правоохранители.

Как сообщили Myslo местные жители, в ночь перед происшествием под дворники машин, стоявших на 3-м Восточном проезде, кто-то подсунул листы А4 с напечатанными на них стихами.

Стихи подписаны народным поэтом из Тулы Николаем Жуковым.

Отметим, что в первой строчке, предваряющей стихи, значится следующее: «Вначале было Слово, а потом дела наши…». Некоторые жители Левобережного поначалу подумали, что это угрожающие записки.

Имеют ли стихи отношение к происшествию и как они там оказались? Могут ли они быть завуалированной угрозой? Возможно, сам поэт или его поклонники просто распространяли в том районе листки со стихами для популяризации творчества Николая Жукова?

Myslo связался с поэтом. Судя по разговору, Николай Жуков о происшествии узнал от корреспондентов Myslo.

Николай Жуков - Вы меня ошарашили. Я поеду разбираться сейчас!

Жуков подтвердил, что это его стихи. Но о листках впервые слышит, так как «поэты распространяют свое творчество в соцсетях, в интернете».

На момент публикации новости на месте пожара работают сотрудники полиции, которые пока воздерживаются от комментариев.

По неофициальной информации, пожар на 3-м Восточном проезде мог начаться с автомобиля KIA Rio (он стоял по центру), а затем распространился на стоявшие рядом ВАЗ-2112 и BMW.

Водители не исключают версии о поджоге, сотрудники правоохранительных органов также рассматривают этот вариант. Возможно, поджигатель попал в объективы камер видеонаблюдения, расположенных на здании детского сада. Полиция изучит записи.

Официально: 3 апреля 2019 года в 3.41 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре трех автомобилей BMW, KIA Rio и ВАЗ-2112, расположенных по адресу: г. Тула, мкр. Левобережный, 3-й Восточный проезд.



На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-19 и один расчет ПСЧ-1. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники. Открытое горение ликвидировано в 3.53.



Пострадавших нет. В результате происшествия в трех автомобилях выгорели салоны и моторные отсеки, повреждено лакокрасочное покрытие по всей площади. Причина пожара устанавливается.