17 тульских застройщиков подали заявки на эскроу-счета: стоимость жилья может вырасти

Об этом сегодня в здании правительства Тульской области рассказал Павел Мусиенко, начальник региональной инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» осуществляется переход от строительства жилья с использованием договора долевого участия к банковскому кредитованию и иным формам финансирования (счета эскроу).

Главная цель новой модели — защита потребителя. Законодатель рассчитывает, что поправки в Закон помогут оставить в прошлом понятие «обманутый дольщик».

Схема работы будет выглядеть следующим образом. Строительство будет осуществляться за счет целевого кредита. Дольщик заключает договор долевого участия в строительстве с застройщиком. Договор передают на регистрацию. После этого должник должен заплатить цену по договору путем внесения денег на эскроу-счет.

Счета эскроу, на которые участники долевого строительства будут перечислять средства, должны быть открыты в уполномоченном банке, осуществляющем целевое финансирование.

В период строительства деньги будут лежать на эскроу-счете в банке. Застройщик сможет их получить после того, как представит в банк разрешение на ввод в эксплуатацию объекта.

В этой связи правительство Тульской области ведет активную работу по созданию информационного взаимодействия между застройщиками и банками по оперативному включению в процесс финансирования.

Кроме того, инспекция утвердила календарный (ежемесячный) план мероприятий по предотвращению нарушений прав и законных интересов граждан-участников долевого строительства по потенциально «проблемным» объектам.

Так, например, в отношении таких потенциально проблемных объектов как ЖК «Времена Года», жилой застройки I Юго-Восточного микрорайона, ЖК «Молодежный» на постоянной основе проводятся встречи с участием представителей инициативных групп участников долевого строительства, прокуратуры Тульской области, застройщиков.

Также на территории Тульской области продолжает работу межведомственная комиссия в целях выработки согласованных рекомендаций и предложений в отношении проблемных объектов долевого жилищного строительства.



17 застройщиков сейчас работают с несколькими банками и подали заявки на эскроу-счета. По словам Мусиенко, один из застройщиков в ближайшее время должен выйти на кредитный комитет.

По его мнению, в связи с изменениями у застройщиков есть один риск — не получить проектное финансирование.

Мусиенко не исключает, что стоимость жилья повысится, но это будет плата за надежность сделки.

Для тех, кто уже является участником долевого строительства, в том числе, например, для дольщиков СК «Фаворит» , введение эскроу-счетов не означает каких-то изменений в ситуации, так как их договора заключены до 1 июля 2019 года.

Для недопущения новых случаев нарушения прав, и повышения правовой грамотности граждан продолжает работу «горячая линия» инспекции (4872) 24-98-16, проводятся общие совещания с участием представителей застройщиков и инициативных групп дольщиков.