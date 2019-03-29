Трижды digital: Tele2 запускает новый формат розницы

Tele2 запускает новый формат цифровых салонов в России, который не имеет аналогов на рынке операторской розницы.

Инновационная для отрасли концепция опирается на digital - подход в трех плоскостях: сервисе, ассортименте и коммуникациях. Первый салон в новом формате открылся в Москве на улице Тверской, 25/9.

Digital-подход помогает оператору установить открытое, лишенное барьеров взаимодействие с посетителями. Используя планшет, консультант может обслужить клиента в любой точке зала и даже принять оплату товара. Вместо традиционных кассовых зон и больших мониторов в салоне установлена легкая стойка в зоне ресепшен.

Цифровой сервис в салонах помогает предоставлять новая виртуальная витрина «Всё в один клик». Она позволяет клиенту проверить карту зоны покрытия Tele2 и выполняет функции терминала самообслуживания. Через цифровой интерфейс пользователь может выбрать номер, оставить заявку на переход по MNP или сменить тариф.

Как оператор, который поддерживает стиль жизни клиентов, Tele2 размещает в салоне event-дисплей. Здесь компания представит свои рекомендации и информацию о мероприятиях с участием Tele2, предложениях программы лояльности «Больше» и заметных событиях в культурной жизни города.

В digital-салонах размещаются постаматы, в которых посетители могут забрать заказы из популярных интернет-магазинов. Так у любителей онлайн шопинга появляется возможность получить товары без очередей и в удобное для них время.

Посетители салона будут пользоваться и другим предложением от оператора за рамками телеком-бизнеса. Клиенты Tele2 могут бесплатно выпить кофе в зоне «Бодрящий бонус», причем реализуют эту возможность через digital-технологии — приложение «Мой Tele2».

Digital-ассортимент

В салонах нового формата Tele2 применяет digital-подход к выкладке товара. Посетитель может взаимодействовать и знакомиться со смартфонами при помощи интерактивной витрины. Она выводит на большой дисплей не только характеристики гаджета, но и объективные отзывы о модели.

Обновленный дизайн салона предлагает клиентам удобную навигацию по ассортименту. Зоны вендоров визуально выделены, а для популярных моделей отражается рейтинг в интернете.

Таким образом, Tele2 помогает покупателям сделать обоснованный выбор — с учетом реальных оценок пользователей.

В цифровом салоне располагается открытая выкладка нового поколения. В отличие от отраслевых практик, Tele2 не просто предлагает ознакомиться с актуальными моделями смартфонов, а формирует разные сценарии digital- экосистем. Оператор подобрал устройства в разных категориях с учетом их комплементарности. Пользователи могут не только протестировать смартфон, но и дополнить его наушниками, часами и другими гаджетами. Tele2 предлагает клиенту самому «настроить» цифровой образ жизни.

В поддержку идеи digital-ассортимента Tele2 создала в новых магазинах зону умных вещей.

Здесь компания представляет устройства, напрямую не связанные с операторским бизнесом: умные гаджеты, коптеры, VR-очки, action-камеры и компоненты умного дома. Tele2 не просто выкладывает smart-вещи, но показывает, как клиенты могут их использовать для дополнения цифрового образа жизни. Вразрез с общеотраслевыми стандартами, оператор при помощи макетов, инсталляций и видеоконтента демонстрирует сценарии применения этих устройств.

Digital-коммуникации

Все коммуникации в салоне цифровые, что позволяет управлять ими с одной кнопки. Tele2 может гибко корректировать сообщения для клиентов с учетом изменения внешних условий, оперативно обновлять информацию и делать актуальные предложения.

Витрины оформляются по принципу fashion-бутиков и модных универмагов. Каждый медиафасад становится цифровым арт-объектом и способом коммуникации с клиентом.

Интерактивный контент подается с использованием 3D-инсталляции. Комбинация виртуальных кубов и цифрового дисплея позволяет полно представить информацию о тарифах, сервисах и событиях в Tele2.