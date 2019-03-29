Фото предоставлено очевидцем
На ул. Путейской в Туле ранним утром столкнулись два авто
По повреждениям, можно предположить, что кто-то из водителей слишком лихо вошел в поворот.
Как сообщил Myslo очевидец, рано утром 29 марта, на ул. Путейской в Туле столкнулись два легковых автомобиля. Судя по повреждениям, можно предположить, что кто-то из водителей слишком лихо вошел в поворот.
Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, ДТП с участием ЗАЗ Сенс и Lada Granta произошло в 3.50. Пострадавших в результате автоаварии нет.
Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.
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