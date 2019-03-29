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На ул. Путейской в Туле ранним утром столкнулись два авто
Фото предоставлено очевидцем

На ул. Путейской в Туле ранним утром столкнулись два авто

По повреждениям, можно предположить, что кто-то из водителей слишком лихо вошел в поворот.

Как сообщил Myslo очевидец, рано утром 29 марта, на ул. Путейской в Туле столкнулись два легковых автомобиля. Судя по повреждениям, можно предположить, что кто-то из водителей слишком лихо вошел в поворот.
 
Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, ДТП с участием ЗАЗ Сенс и Lada Granta произошло в 3.50. Пострадавших в результате автоаварии нет.
 
 
 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.

 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:22 +4
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