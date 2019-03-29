На ул. Путейской в Туле ранним утром столкнулись два авто

Фото предоставлено очевидцем

По повреждениям, можно предположить, что кто-то из водителей слишком лихо вошел в поворот.

Как сообщил Myslo очевидец, рано утром 29 марта, на ул. Путейской в Туле столкнулись два легковых автомобиля. Судя по повреждениям, можно предположить, что кто-то из водителей слишком лихо вошел в поворот.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, ДТП с участием ЗАЗ Сенс и Lada Granta произошло в 3.50. Пострадавших в результате автоаварии нет.