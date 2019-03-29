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От туляков ждут предложений по празднованию Дня Победы
Фото из архива MySlo

От туляков ждут предложений по празднованию Дня Победы

Идеи и проекты можно направлять с 1 по 7 апреля на электронный адрес городской администрации.

Тула готовится к празднованию 74-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне. В городской администрации работает профильный оргкомитет под председательством Евгения Авилова.

Администрация Тулы предлагает жителям высказать свои пожелания и идеи по организации праздничных мероприятий. Они будут рассмотрены и учтены при  подготовке плана мероприятий, который  представят на заседании комитета.

Предложения принимаются с 1 по 7 апреля по адресу: ispolimovaKI@cityadm.tula.ru.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:02 0
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