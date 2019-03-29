От туляков ждут предложений по празднованию Дня Победы

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Идеи и проекты можно направлять с 1 по 7 апреля на электронный адрес городской администрации.

Тула готовится к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В городской администрации работает профильный оргкомитет под председательством Евгения Авилова.

Администрация Тулы предлагает жителям высказать свои пожелания и идеи по организации праздничных мероприятий. Они будут рассмотрены и учтены при подготовке плана мероприятий, который представят на заседании комитета.