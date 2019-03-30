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В Туле на проезде Энергетиков столкнулись три иномарки
Фото очевидца

В Туле на проезде Энергетиков столкнулись три иномарки

По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.

Как сообщают очевидцы, на проезде Энергетиков, недалеко от поворота на Басово, столкнулись Renault и Nissan и ещё одна иномарка.

Предположительно, касательное столкновение произошло из-за несоблюдения бокового интервала одним из водителей.

Информации о пострадавших не поступало, все три машины находятся на месте, существенно затрудняя движение в сторону улицы Овражной.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:23 +5
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