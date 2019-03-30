В Туле на проезде Энергетиков столкнулись три иномарки

Фото очевидца

Как сообщают очевидцы, на проезде Энергетиков, недалеко от поворота на Басово, столкнулись Renault и Nissan и ещё одна иномарка.

Предположительно, касательное столкновение произошло из-за несоблюдения бокового интервала одним из водителей.

Информации о пострадавших не поступало, все три машины находятся на месте, существенно затрудняя движение в сторону улицы Овражной.