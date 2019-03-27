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Тульский экзотариум устроил праздник для особенных детей

Тульский экзотариум устроил праздник для особенных детей

Ребята с синдромом Дауна посмотрели кукольный спектакль, разгадали веселые загадки о животных и и помогли маленькому цыпленку найти маму.

День людей с синдромом Дауна во всем мире отмечают 21 марта. А через неделю, 27 марта, празднуется Всемирный день театра. Именно в этот день сотрудники экзотариума подарили волшебную, живую сказку особенным, солнечным детям.

Ребята и их родители с удовольствием посмотрели кукольный спектакль, разгадали веселые загадки о животных и помогли маленькому цыпленку, вылупившемуся из яйца вдали от родного дома, найти маму!

В конце представления юные зрители встретили бурными аплодисментами актеров и главных героев сказки — адаптированных животных, с которыми им удалось познакомиться поближе, рассмотреть внимательно и погладить. А затем все дети получили памятные подарки.

Кроме театрализованного представления Тульский экзотариум подготовил сюрприз для всех любителей народных сказок. В официальной группе зоопарка можно прослушать 18 аудиосказок о братьях наших меньших — жителях тропических лесов.

Галерея
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 1
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 2
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 3
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 4
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 5
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 6
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 7
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 8
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 9
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 10
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 11
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 12
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 13
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 14
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 15
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 16
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 17
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 18
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 19
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 20
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 21
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 22
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 23
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 24
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 25
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 26
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 27
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 28
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 29
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 30
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 31
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 32
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 33
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 34
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 35
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 36
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 37
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 38
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 39
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 40
Дети с синдромом Дауна в Экзотариуме, Фото: 41
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Автор: Лариса Тимофеева , сегодня, в 17:45
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