Тульский экзотариум устроил праздник для особенных детей

Ребята с синдромом Дауна посмотрели кукольный спектакль, разгадали веселые загадки о животных и и помогли маленькому цыпленку найти маму.

День людей с синдромом Дауна во всем мире отмечают 21 марта. А через неделю, 27 марта, празднуется Всемирный день театра. Именно в этот день сотрудники экзотариума подарили волшебную, живую сказку особенным, солнечным детям.

Ребята и их родители с удовольствием посмотрели кукольный спектакль, разгадали веселые загадки о животных и помогли маленькому цыпленку, вылупившемуся из яйца вдали от родного дома, найти маму!

В конце представления юные зрители встретили бурными аплодисментами актеров и главных героев сказки — адаптированных животных, с которыми им удалось познакомиться поближе, рассмотреть внимательно и погладить. А затем все дети получили памятные подарки.

Кроме театрализованного представления Тульский экзотариум подготовил сюрприз для всех любителей народных сказок. В официальной группе зоопарка можно прослушать 18 аудиосказок о братьях наших меньших — жителях тропических лесов.