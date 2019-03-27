В Туле на ул. Вильямса водители игнорируют «кирпич» и едут «против шерсти»

Одностороннее движение у торгового центра «Континент» ввели около двух недель назад.

На этом узком проезде паркуются с двух сторон, разъехаться проблематично. Поэтому одностороннее движение здесь вполне обоснованно.

Теперь на этом участке дороги установлены соответствующие знаки «Одностороннее движение» и «Проезд запрещен». Однако их наличие никак не смущает водителей, они проезжают под запрещающий знак, нарушая ПДД.

В редакцию Myslo житель одного из домов по ул. Вильямса прислал несколько видео, наглядно демонстрирующих, что нарушителей не один и не два. За полчаса съемки требования ПДД проигнорировали шесть водителей.

Возможно, водители просто не привыкли к нововведению, либо в упор не видят знаки.