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В Туле открылось новое здание экзотариума
Фото Сергея Боброва.

В Туле открылось новое здание экзотариума

Этого события туляки долго ждали.

Экзотариум в Центральном парке им. Белоусова открыли ровно в 12.00. Первых посетителей встретили живой музыкой струнного ансамбля. Экскурсоводы с живыми змеями на плечах провели мини-экскурсии для гостей.

Как и обещали, ремонт и оформление экспозиции полностью завершено. И здесь действительно здорово! Большие вольеры, высокие потолки. Условия для животных комфортные — максимально приближены к природным. Звуки джунглей, шум небольшого водопада, да еще и горлицы, которые живут вне клеток, воркуют — очень атмосферно. Приятный бонус — хорошая вентиляция. Здесь практически нет характерного для зоопарков запаха.

Многие животные еще не привыкли к такому количеству посетителей, ведь до открытия они общались только с работниками экзотариума. Поэтому, например, игрунки, встречали зрителей, робко выглядывая из домика.

Работники зоопарка говорят, что это временно: зверьки скоро привыкнут к людям и новому дому. Остальные питомцы не прятались, и сразу полюбились публике, особенно малышам. Фото и селфи возле вольеров и аквариумов стало для гостей экзотариума темой номер один.

Теперь туляки смогут увидеть в условиях, максимально приближенных к естественным, капибару, веселых сурикатов и милашек-енотов, красавцев лемуров, тамаринов и мангустов, крокодила, пираний, змей — все они представители пяти континентов.

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Билеты можно купить в кассах самого экзотариума или в Myslo кассе.

Взрослый билет — 300 рублей

Детский — 150 рублей (до 3 лет бесплатно)

Есть льготные категории, подробнее здесь.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:05 +11
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