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В Туле выберут самую красивую девушку года
Анастасия Стреж, «Краса России Тула – 2018».

В Туле выберут самую красивую девушку года

Фестиваль красоты и таланта «Краса России Тула – 2019» состоится на сцене областной филармонии 8 апреля в 18.30.

Эксклюзивный представитель по Тульской области Национального конкурса «Краса России» модельное агентство Gold Models приглашает на X юбилейный областной фестиваль красоты и таланта «Краса России Тула».

Самые красивые девушки тульского региона поборются за высокий титул и право представлять нашу область на 25-м Национальном конкурсе красоты и таланта «Краса России». Вашему вниманию будут представлены конкурсные выступления и шоу талантов участниц, девушки поборются за титулы «Краса России Тула — 2019», «Первая красавица Тулы», «Мисс Тульская область», «Краса зрительских симпатий», «Мисс Талант».

Конкурсантки, не достигшие 17-летнего возраста, смогут побороться за титул «Юная Краса Тулы — 2019».

Зрителей ждет грандиозный праздничный концерт в честь 10-летия фестиваля, в котором примут участие певец и актер Владимир Брилев, финалистка телепроекта «Голос. Дети» Софья Фисенко, звезды шоу-бизнеса и победительницы прошлых лет.

Оценивать бьюти-состязание приглашены международный модельный скаут Алексей Васильев, открывший миру топ-модель Наталью Водянову, основатель и бессменный директор фестиваля «Краса России» Татьяна Андреева, певец Владимир Брилев, директора известных международных модельных агентств и многие другие.

Победительница фестиваля по традиции представит Тульскую область на Национальном фестивале красоты и талантов «Краса России». Финальное шоу пройдет 8 апреля в 18.30 в Тульской областной филармонии.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 18:00 0
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