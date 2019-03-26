Обзор рынка новостроек Тулы-2019

Сколько сегодня стоят квартиры, чем отличаются друг от друга новостройки Тулы и когда лучше приобретать новое жилье?

Тула – крупный промышленный центр России. Здесь сосредоточены металлургические, машиностроительные и приборостроительные предприятия, предприятия оборонной и пищевой промышленности. Причем инвестиции в промышленность с каждым годом растут.

Благодаря этому, если верить данным Федеральной службы государственной статистики, в Туле один из самых низких уровней безработицы по стране – 0,5 %. Кроме того, город выделяется богатым культурным наследием (тут свыше 300 памятников архитектуры и истории) и отличным благоустройством (на конкурсе самых благоустроенных городов России в 2014 году он занял третье место среди административных центров).

Рабочие места, богатая инфраструктура, благоустроенность и развивающаяся туристическая сфера – всё это делает Тулу притягательным местом для жизни, несмотря на объективные проблемы (в частности – экологические).

Даже те жители, которые недовольны теми или иными явлениями в Туле, осознают своё выигрышное положение по сравнению с сотнями депрессивных городов России.

Численность населения Тулы сегодня составляет 546 953 человека. При этом существующий рынок вторичного жилья не удовлетворяет потребности местного населения. Всё больше растет спрос на квартиры в новостройках.

Новостройки в лучших районах Тулы

Тула включает пять административных районов, лучшими для жизни и ведения бизнеса общепризнаны Центральный и Советский районы. Именно здесь сосредоточена основная инфраструктура, а плотность населения оптимальна.

Наиболее дорогостоящие квартиры в Советском районе, поэтому идеальным по сочетанию расположение/цена считается Центральный район.

Перечень наиболее ярких жилых комплексов, продающихся в Центральном и Советском районах Тулы в 2019 году.

Центральный район: ЖК «Современник» (застройщик «Современник»); ЖК «Юго-Восточный» (застройщик «Фаворит»); ЖК «Суворовский» (застройщик ГК «ОСТ»); ЖК «Левобережный» (застройщик «Ин-Групп»); ЖК «Зеленстрой» (застройщик «Стройкомплект»); ЖК «Космос Дом» (застройщик «Тула-Сити»); ЖК «На Первомайской» (застройщик «Внешстрой»).

Советский район: ЖК «Дворянский» (застройщик «Совдел-Строй»); ЖК «Скандинавия» (застройщик «Владар»); ЖК по ул. Софьи Перовской, 38-а (застройщик «Стройкомплект»); ЖК по ул. Вересаева (застройщик «Стройкомплект»); ЖК «Свобода» (застройщик «Стройкомплект»); ЖК «Свобода» (застройщик «Либерти»).

На третьем месте после Центрального и Советского районов идет Зареченский район.

Здесь строятся такие комплексы, как ЖК «Баташёвский сад», «СМАРТ квартал на Октябрьской», ЖК «Александровский парк», ЖК «Заречный».

Несколько уступает Зареченскому Привокзальный район. Однако он считается благополучным и спокойным. Кроме того, здесь расположены значимые промышленные предприятия (пивоваренный завод «Балтика», кондитерская фабрика «Ясная Поляна»), за счет чего жилье в Привокзальном районе востребовано.

Наименее престижный – Пролетарский район. Но и здесь есть желающие купить квартиру. В Пролетарском районе находятся такие жилые комплексы, как ЖК «Щегловка-СМАРТ», «СМАРТ дом в Пролетарском районе», ЖК «Вертикаль» и др.

Цены на квартиры в новостройках

Разброс цен на квартиры довольно велик. Суммы зависят от района, а также влияют класс, отделка и другие факторы. Приводим усредненные минимальные цены на эконом-, комфорт- и бизнес-класс в Туле.

Стоит сказать, что в Советском районе цены гораздо выше указанных. Так, стоимость квартиры эконом/комфорт-класса стартует от 71 000 руб./кв. м, а бизнес-класса – от 75 000 руб./кв. м.

Самые популярные жилые комплексы Тулы

Средняя зарплата в Туле, по официальным данным Федеральной службы государственной статистики, составляет 34 197 руб./мес. Это обобщенное значение, не учитывающее пропасть между сверхвысокими заработками бизнесменов и скромными зарплатами рабочих.

Наибольшим спросом пользуются новостройки эконом- и комфорт-классов.

Согласно интернет-статистике и информации, которую предоставили нам крупные агентства недвижимости Тулы, в ТОП-10 востребованных новостроек входят такие жилые комплексы.

1. ЖК «Вертикаль» – застройщик «Новый город», эконом-класс, сдача – I-IV квартал 2019 (есть сданные), цены от 44 000 до 66 000 руб./кв. м.

2. ЖК «Дворянский» – застройщик «Совдел-Строй», комфорт-класс, сдача – IV квартал 2019, цены от 76 000 руб./кв. м.

3. ЖК «Молодежный» – застройщик «Аврора», комфорт-класс, сдача – I-IV квартал 2019 (есть сданные), цены от 45 200 до 50 000.

4. ЖК «Суворовский» – застройщик ГК «ОСТ», комфорт-класс, сдача – IV квартал 2020, цены от 41 467 до 49 277 руб./кв. м.

5. ЖК «Солнечный» – застройщик «Витэсс», комфорт-класс, сдача – IV квартал 2019-IV квартал 2021, цены от 50 000 до 74 116 руб./кв. м.

6. ЖК «Кристалл» – застройщик «Витэсс», эконом-класс, сдача – III квартал 2019 (есть сданный дом), цены от 50 000 до 58 000 руб./кв. м.

7. ЖК «Баташевский сад» – застройщик «Владар», экономкласс, сдача – I квартал 2020, цены от 46 500 до 51 000 руб./кв. м.

8. ЖК «Современник» – застройщик «Современник» (ГК «Единство»), комфорт-класс, сдача – IV квартал 2020, цены от 54 605 до 61 149 руб./кв. м.

9. ЖК «Скандинавия» – застройщик «Владар», бизнес-класс, сдача – III квартал 2020, цены от 76 559 до 83 360 руб./кв. м.

10. ЖК «Балтийский» – застройщик ООО «ЖК Балтийский», комфорт-класс, сдача – IV квартал 2021, цены от 42 195 до 48 111 руб./кв. м.

Среди других популярных комплексов: ЖК «Московский», ЖК «Александровский парк», ЖК «Первомайский» («На Первомайской»), ЖК «Зеленстрой», ЖК «Космос Дом». Из всех перечисленных новостроек только две бизнес-класса (ЖК «Скандинавия», ЖК «На Первомайской»), остальные – комфорт и эконом.

Недорогие квартиры в среднем ценовом сегменте – в ЖК «Балтийский» и ЖК «Суворовский», хотя частично это объясняется стадией строительства.

Проблемные новостройки

Скандальным является ЖК «Новая Тула», который находится в деревне Нижняя Китаевка. Дома сданы, однако застройщики не выполнили свои обещания и оставили людей без обещанной инфраструктуры, здания стоят посреди пустыря.

Другой известный проблемный комплекс – ЖК «Времена года». Его строительство заморожено, сдача задерживается.

Из-за близкого соседства люди часто думают, что ЖК «Суворовский» также включен в состав ЖК «Времена года», но это не так. Новостройки возводятся разными застройщиками и без привязки друг к другу.

ОТДЕЛКА И ПЛАНИРОВКа КВАРТИР

Большинство квартир в новостройках Тулы сдаются с черновой или предчистовой отделкой. Чистовая отделка предлагается в единичных случаях по желанию покупателя. Это объясняется тем, что квартиры с полной отделкой пользуются меньшим спросом – они дороже и не всегда соответствуют потребностям клиентов.

Что касается планировок, востребованы 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. В меньшей степени востребованы квартиры-студии, мода на них постепенно проходит.

Не так давно в Туле появился новый тренд – смарт-планировки. Это эргономичные планировки, созданные для того, чтобы максимально рационально использовать пространство. Они включают кухни-гостиные, заранее подготовленные ниши под гардеробные или встроенные шкафы, часто – несколько санузлов.

Такие планировки внедрены, например, в ЖК «Щегловка-СМАРТ», ЖК «СМАРТ квартал на Октябрьской», а также в ЖК «Балтийский» и трехкомнатных квартирах ЖК «Суворовский».

Благоустройство и инфраструктура новостроек

Стандарт благоустройства для жилых комплексов среднего класса в Туле: озеленение, детская площадка, спортплощадка. Парковка чаще всего открытая, гостевого типа. В некоторых случаях ставится шлагбаум или ограждение и устанавливается видеонаблюдение.

На первых этажах зачастую отводится место под коммерческие помещения: магазины, салоны. Встречаются и необычные решения. Например, в проекте ЖК «Баташевский сад» есть площадка для выгула животных, в ЖК «Молодежный» – корт и скейт-площадка, а в ЖК «Вертикаль» – стилобат (двухуровневый двор: внизу паркинг, вверху спортплощадка); ЖК «Суворовский» будет не только со стандартным благоустройством (детская площадка, спортплощадка для воркаута), но и с собственным бульваром для пеших и велосипедных прогулок.

Помимо ЖК «Суворовский», о комфорте родителей и детей позаботились в ЖК «Юго-Восточный», ЖК «Зеленстрой» – здесь есть детский сад и школа.

Также неплохие условия для семей в ЖК «Левобережный», ЖК «Современник», ЖК «СМАРТ квартал на Октябрьской», ЖК «Московский», микрорайоне «Петровский квартал» и примыкающем к нему ЖК «Балтийский». Однако в этих и некоторых других комплексах возведены или планируются к постройке только детские сады, но не школы.

застройщики Тулы

Мы опросили риэлторов Тулы и людей, планирующих покупать квартиру в ближайшие полгода, и составили список застройщиков, которым можно доверять: «Витэсс», «Ин-Групп», «Стройкомплект», «Владар», «ГК ОСТ».

Группа компаний «ОСТ» – молодое объединение, сплотившее влиятельных инвесторов и крупные строительные компании Тулы (в том числе сюда входит известная многим компания «СтройАльянс»).

Кроме объединенных капиталов и опыта, у этого общества есть другой весомый плюс – контроль качества, которому нет равных. Помимо обязательной проверки материалов и технологий, компания проводит по своей инициативе лабораторный контроль и авторский проектный надзор.

За контроль качества отвечает Елена Лыкова, которая раньше являлась замначальника Стройнадзора Тульской области и имеет награду «За безупречную службу» от Президента Владимира Путина.

Новые правила: проектное финансирование

Желающим купить квартиры в Туле недорого следует поторопиться. Уже с 1 июля 2019 года будет закрыта возможность продавать жилье в новостройках по старой схеме 214-ФЗ. Купить квартиру по ДДУ до 2020 года можно будет только у тех застройщиков, которые успели оформить документы до 1 июля 2019.

В остальных случаях продажи будут осуществляться по новым правилам. Долевое строительство сменится проектным финансированием. Это спровоцирует рост цен.

Итоги

Основное, на чём следует сосредоточиться при покупке квартиры в жилом комплексе Тулы, – район, надёжность застройщика и разумная цена. Оптимальный выбор – комплексы комфорт-класса от добросовестных строительных компаний.

Наши фавориты:

ЖК «Суворовский» (застройщик ГК «ОСТ») – цены от 41 467 руб./кв. м. Лучшее соотношение цена/качество в Туле!

Собственные детсад и школа на 600 мест, бульвар, детская площадка и площадка для воркаута, концепция «Двор без машин». Комплексу нет равных в городе по контролю качества. Например, даже при минимальном отклонении температуры бетона материал возвращают обратно на завод.

ЖК «Зеленстрой» (застройщик «Стройкомплект») – цены от 49 000 руб./кв. м.

На территории ЖК будут школа, детские площадки. На данный момент уже построен и передан городу 3-этажный детсад на 240 малышей.

ЖК «Балтийский» (застройщик ООО «ЖК Балтийский») – цены от 42 195 руб./кв. м.

Все квартиры со смарт-планировками. Район экологически чистый, поблизости парк, озеро с пляжем. Доступная инфраструктура.

*Данные для статьи взяты из открытых источников. Точные цены и особенности новостроек уточняйте в отделах продаж новостроек.