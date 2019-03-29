Кто будет обязан использовать кассовые аппараты с 1 июля 2019 года в Туле?

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области сообщает о завершении 1 июля 2019 года 3-го этапа перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ). С этой даты применять ККТ обязаны следующие категории налогоплательщиков:

Кроме того, расширен термин «расчеты» и определены операции, при которых необходимо применять ККТ с 1.07.2019:

организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов с физическими лицами в безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа);

при предоставлении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капремонт;

при осуществлении зачета и возврата предварительной оплаты и (или) авансов;

при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг;

при предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары, работы.

Cогласно позиции Минфина России, озвученной 20 февраля этого года на заседании коллегии ФНС России, планируется перенос срока обязательного применения нового порядка ККТ для некоторых индивидуальных предпринимателей. Это касается только тех, кто не имеет наемных работников и оказывает услуги или торгует товарами собственного производства.

При этом индивидуальные предприниматели на ЕНВД или ПСН могут получить налоговый вычет на ККТ — до 18 тыс. руб., если зарегистрируют ККТ до 1 июля 2019 года.

Налоговики отмечают, что не стоит откладывать регистрацию новой ККТ на последний момент. Для уменьшения затрат пользователям ККТ нужно начать эту процедуру уже сейчас.

За неприменение ККТ предусмотрена административная ответственность в виде штрафов:

для ИП и должностных лиц — от 25−50% суммы расчета неприменения ККТ, но не менее 10 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 75−100% суммы расчета, но не менее 30 тысяч рублей.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800−222−22−22 или на сайте nalog.ru.