новости
новости
Регистрация
В Туле на Щегловской засеке поставили умный светофор

В Туле на Щегловской засеке поставили умный светофор

Об этом Myslo сообщили в администрации Тулы.

Светофоры с технологией SmartLight улучшили видимость перекрестка в районе Дома культуры Всероссийского общества слепых. Также на светофорах появилось звуковое сопровождение.

Кроме того, светофоры оборудованы дополнительной подсветкой, что позволит водителям увидеть пешехода как на проезжей части, так и на тротуаре в темное время суток.

Проект по установке умных светофоров начали реализовывать в 2016 году.

сегодня, в 17:48 +5
Другие статьи по темам
Событие
умный светофорЩегловская засекаТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске мужчина с ножом бросался на автомобиль
В Новомосковске мужчина с ножом бросался на автомобиль
Коммерческие перевозчики Тулы отозвали требования о повышении платы за проезд в маршрутках
Коммерческие перевозчики Тулы отозвали требования о повышении платы за проезд в маршрутках
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.