В Туле на Щегловской засеке поставили умный светофор

Об этом Myslo сообщили в администрации Тулы.

Светофоры с технологией SmartLight улучшили видимость перекрестка в районе Дома культуры Всероссийского общества слепых. Также на светофорах появилось звуковое сопровождение.

Кроме того, светофоры оборудованы дополнительной подсветкой, что позволит водителям увидеть пешехода как на проезжей части, так и на тротуаре в темное время суток.

Проект по установке умных светофоров начали реализовывать в 2016 году.