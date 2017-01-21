В Туле обсудили ход внедрения «умных светофоров»

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

Сейчас к системе автоматизированной системы управления дорожным движением подключены светофорные объекты на трех перекрестках города.

20 января состоялось заседание рабочей группы, на котором обсудили реализацию пилотного проекта по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

Пилотный проект по внедрению АСУДД стартовал в декабре 2016 года. Сейчас к этой системе подключены светофоры на трех перекрестках:

проспект Ленина – улица 9 Мая;

проспект Ленина – улица Н. Руднева;

проспект Ленина – улица Маргелова.

Система в автоматическом режиме регулирует работу светофоров на перекрестках, исходя из транспортного трафика. Все три объекта оборудованы датчиками, которые считывают скорость потока, расстояние между транспортными средствами и другие показатели.

На основании данных система автоматически настраивает работу светофоров так, чтобы на перекрестке не скапливался транспорт.

Сейчас специалисты кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство» ТулГУ проводят анализ работы системы. Вся необходимая информация будет собрана в течение полутора месяцев, после чего эффективность работы данной системы оценят.

В заседании приняли участие заместитель главы администрации – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству, представители компаний, которые ведут разработку, внедрение и обслуживание данной системы, сотрудники кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство» Тульского государственного университета, сотрудники ГИБДД.