В Новомосковске мужчина с ножом бросался на автомобиль

В Новомосковске несколько местных жителей из окна автомобиля увидели возле одного из домов по Трудовому проезду вооруженного ножом человека.

Молодые люди вызвали полицию и начали провоцировать неадеквата, чтобы он погнался за ними и не скрылся до приезда стражей порядка. Задумка сработала – человек с ножом на протяжении некоторого времени бегал за автомобилем, а затем приехала полиция и задержала его.

«После получения сообщения на место были немедленно направлены сотрудники полиции, которые задержали мужчину. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и в настоящее время привлечен судом к административной ответственности. На данный момент информации о том, что кто-либо мог пострадать в результате данного инцидента, нет», – прокомментировали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.