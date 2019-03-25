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В Новомосковске мужчина с ножом бросался на автомобиль
Стоп-кадр из видео

В Новомосковске мужчина с ножом бросался на автомобиль

Очевидцы специально провоцировали преступника, удерживая его до приезда полиции

В Новомосковске несколько местных жителей из окна автомобиля увидели возле одного из домов по Трудовому проезду вооруженного ножом человека.
 
Молодые люди вызвали полицию и начали провоцировать неадеквата, чтобы он погнался за ними и не скрылся до приезда стражей порядка. Задумка сработала – человек с ножом на протяжении некоторого времени бегал за автомобилем, а затем приехала полиция и задержала его.
 
«После получения сообщения на место были немедленно направлены сотрудники полиции, которые задержали мужчину. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и в настоящее время привлечен судом к административной ответственности. На данный момент информации о том, что кто-либо мог пострадать в результате данного инцидента, нет», – прокомментировали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 

 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:23 +5
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