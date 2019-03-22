Валерий Шерин проинспектировал недавно открытый Центр художественной гимнастики в Туле

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области осмотрел тренировочные залы, где уже занимаются спортсменки СШ «Триумф».

21 марта Валерий Шерин проинспектировал недавно открывшийся в Туле Центр художественной гимнастики. В нем оборудованы разминочный зал, зал хореографии и большой зал с трибунами на 121 посадочное место.

Директор спортшколы Наталья Игнатова отметила, что новый центр позволит снять нагрузку с помещения на ул. Староникитской, в котором проходили учебно-тренировочные занятия, а также перевести семь групп художественной гимнастики из помещений, находящихся на базе нескольких центров образования. Единовременная пропускная способность центра в день составляет 300 человек.

– Завершение строительства центра находилось на личном контроле губернатора Алексея Дюмина. Профессионально оборудованные помещения соответствуют всем современным требованиям, — подчеркнул Валерий Шерин.

Кроме того, технические условия центра позволят проводить в нем всероссийские соревнования по художественной, эстетической гимнастике, спортивной аэробике, акробатическому рок-н-роллу.

Напомним, строительство центра проходило не так гладко: следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура проводит проверки. Результаты здесь.